Video: behoud van de sfeer van Landgoed Oldengaerde

Sinds 2013 is Landgoed Oldengaerde in het bezit van Stichting Het Drentse Landschap. De stichting is sinds vorig jaar bezig met een grootschalige renovatie van het landgoed. De ontwikkelingen kun je de komende tijd hier volgen.

Uitgangspunt bij deze renovatie is om de gebouwen zoveel mogelijk onaangetast te laten zodat het geheel als historisch landgoed herkenbaar blijft.Dat is dan ook de opdracht die Kor Holstein van Holstein Restauratie Architectuur kreeg. "Het is heel belangrijk dat de sfeer die door de eeuwen heen in dit huis is ontstaan, behouden blijft," aldus Holstein.Daarom is gekozen om de waardevolle behangsels te behouden. "In vier van de dertig kamers hangt een heel bijzonder behang. Normaal gesproken is behang erg modegevoelig en wordt het elke generatie vervangen, maar hier hangt nog behang uit 1870." Het behang wordt gerestaureerd en teruggeplaatst.Tijdens de renovatie houdt Frank van der Velden een blog bij. Zijn blogs kun je hier volgen.