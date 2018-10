Ouders vrezen sluipverkeer langs schoolroute in Een

De anders zo stille Lindelaan in Een wordt tegenwoordig goed bezocht door automobilisten en tractoren. Het sluipverkeer dat van Norg naar Haulerwijk wil rijden, komt hier terecht.

"De gemeente heeft een beetje een foutje gemaakt", zegt Wim van Dijk, die aan de smalle Lindelaan woont. "Ze beginnen op twee plaatsen tegelijk met wegwerkzaamheden, waardoor alles is afgesloten. Nu komt al het verkeer hier langs."Door een verkeerde planning van de gemeente Noordenveld ligt vanaf gisteren niet alleen de Norgerweg open in het dorp, maar wordt gelijktijdig ook de rotonde aangepakt. Die verbindt Een met Norg, Haulerwijk en Veenhuizen.Het verkeer wordt wel omgeleid, maar niet iedereen luistert daarnaar. "Ik houd mijn hondje Jacky tegenwoordig maar even aangelijnd", zegt Van Dijk. "'s Ochtends rijden hier vooral veel tractors langs, maar je ziet nu ook veel automobilisten hier."Ouders vrezen vooral dat het sluipverkeer volgende week ook nog deze route weet te vinden, wanneer de herfstvakantie is afgelopen. De route gaat namelijk niet alleen langs de Lindelaan, maar ook door de Schoolstraat. Daar zit basisschool De Schans."Als de gemeente niets doet, zet ik m'n eigen auto wel op de weg om de automobilisten zachter te laten rijden", zegt een vader van twee kinderen. "Misschien moeten we zelf een oogje in het zeil houden", zegt Marije Hubers. Haar zoontje Milan staat naast haar gebiologeerd naar de graafwerkzaamheden te kijken.Hubers: "Maar ik hoop vooral dat automobilisten toch echt naar de bordjes luisteren en als ze echt door Eén moeten rijden, dat ze langzaam rijden.""We weten ervan", zegt wethouder Alex Wekema. "We hebben vorige week overleg gehad met het dorp zelf en zij deden de suggestie om van een aantal wegen eenrichtingsverkeer te maken. Dat hebben we ook gedaan."Als er klachten komen, zegt de gemeente Noordenveld actie te ondernemen. De wegwerkzaamheden duren nog twee weken.