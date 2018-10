Deel dit artikel:













Geen straf voor mishandelen ouders en bedreigen agente in Coevorden De rechter vindt dat een extra straf weinig toevoegt voor de verdachte (foto: Pixabay)

Een 29-jarige man uit Emmen krijgt van de rechtbank in Assen geen straf voor het slaan van zijn ouders en het bedreigen van een agente. Volgens de rechter is hij wel schuldig, maar is een straf niet zinvol.

De man viel op 20 januari vorig jaar in Coevorden in verwarde toestand zijn vader en moeder aan. Zijn vader stompte hij met zijn handen tegen het hoofd en zijn moeder sloeg hij met een schep op haar rug. De politie moest pepperspray gebruiken om de agressieve man onder controle te krijgen. Bij zijn aanhouding bedreigde hij een vrouwelijke agent met verkrachting en de dood.



Toen de politie een dag later zijn huis in Emmen doorzocht, vonden agenten daar onder meer chemicaliën om synthetische drugs, zoals speed en crystal meth, mee te maken. De rechtbank vindt bewijsbaar dat de man voorbereidingen had getroffen om drugs te produceren, maar gaf hem ook daarvoor geen straf.



De Emmenaar is inmiddels gedwongen opgenomen en wordt behandeld voor zijn psychiatrische problemen. Daarnaast een straf opleggen voegt weinig toe, oordeelde de rechtbank.