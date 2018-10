Jongen (16) verdacht van vijf overvallen: 'Geef geld, geef geld!'

"Geef geld, meer, meer!" Dreigend met een mes staat een 16-jarige jongen eerder dit jaar voor de deur bij een huis in Hoogeveen. Gisteren stond hij voor het eerst voor de rechtbank in Assen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen van in totaal vijf overvallen in de omgeving van zijn woonplaats. Op dinsdag 13 februari van dit jaar slaat hij toe in Hardenberg. Hij sluipt een woningen binnen en bedreigd de bewoner met een mes en grist vervolgens 130 euro uit de portemonnee van het slachtoffer.Een ruime week later pleegt de verdachte een brutale tasjesroof in Hoogeveen. In de buurt van de Schutstraat benadert hij een vrouw van achteren. Hij probeert haar tas af te pakken met daarin 160 euro. Als zijn slachtoffer niet loslaat geeft hij de vrouw een karatetrap in haar gezicht . De jongen zet het daarna op een lopen.Daarna volgen drie woningovervallen: een in Hoogeveen en twee in Hollandscheveld. De buit: In totaal 115 euro, een portemonnee met pasjes, twee iPads en een telefoon. Bij een van de overvallen wordt het slachtoffer tegen de grond gewerkt en in haar gezicht geschopt. "Naar binnen! Geld, geld", zou de jongen daar geroepen hebben tijdens die overval. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van ruim 1.200 euro.De jongen uit Elim werd na speurwerk van de politie aangehouden op 31 maart. Hij zit sindsdien in voorarrest in een jeugdgevangenis. Op 13 december wordt de zaak inhoudelijk behandeld achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is.