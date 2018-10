Deel dit artikel:













Kartster Nina Pothof kwalificeert zich voor Le Mans Nina Pothof mag naar de Europese finale in Le Mans van Girls on Track (archieffoto RTV Drenthe)

Nina Pothof uit Wijster mag begin volgend jaar meedoen aan de Europese finale van Girls on Track op het circuit van Le Mans in Frankrijk. De kartster wist zich vandaag samen met twee anderen te kwalificeren tijdens de nationale finale in Lelystad.

In augustus wist Pothof zich al op het TT Circuit te kwalificeren voor de nationale finale vandaag. In totaal deden 109 meiden mee aan de selectiedagen.



Girls on Track is een programma van de internationale autosportbond FIA en de Nederlandse autosportbond KNAF. Zij willen hiermee meiden tussen de 13 en 18 jaar enthousiast maken voor de kart- en autosport. In Le Mans zullen 24 meiden uit acht landen aan de start verschijnen. De zes besten krijgen de kans om een demonstratie te geven in Brussel.



Pothof kart normaal gesproken in het Nederlands Kampioenschap 2-takt in de Junior klasse. Hier rijdt ze als enige meisje in een veld van 26 coureurs.