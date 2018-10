Nieuwe dichtbundel Lévi Weemoedt voor 70e verjaardag

Levi Weemoedt in de bibliotheek in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

Dichter en schrijver Lévi Weemoedt uit Assen viert zijn verjaardag met een nieuwe dichtbundel met oud werk.

Weemoedt is gisteren 70 jaar geworden en dat was reden voor schrijver Özcan Akyol om de bundel 'Pessimisme kun je Leren' samen te stellen.In 2014 kwam het laatste bundel 'Met enige Vertraging' uit. Weemoedt kreeg in dat jaar een hartinfarct en verscheen een tijd niet in de openbaarheid. Vorig jaar mocht hij namens Drenthe het Prinsjesfestival op Prinsjesdag openen.