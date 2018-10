Wolvendraaiboek moet worden aangepast

Het wolvendraaiboek waar de Nederlandse provincies samen aan werken, is voor aanpassing teruggestuurd naar de werkgroep.

Gedeputeerden zouden een aanpassing willen hebben in het draaiboek. Dat bevestigen het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en het platform NoWolves volgens Boerderij Vandaag. Op welke punten het concept aangepast moet worden is niet bekend.In het concept zouden hobby-schapenhouders benadeeld worden in tegemoetkomingen voor preventieve maatregelen. Daar kwam vanuit het Platform kritiek op. Het Platform zegt echter niet meer betrokken te worden bij verdere invulling van het draaiboek. NoWolves verwacht niet dat het plan specifiek op het punt van de hobbyhouders wordt aangepast.De werkgroep werkt aan een aanpassing van het wolvendraaiboek. Het wolvendraaiboek dat er nu is, richt zich op rondzwervende wolven en niet op wolven die zich in Nederland lijken te vestigen. Het draaiboek moet provincies handvatten geven in deze nieuwe fase.