Kartster Nina Pothof: Formule 1 is m'n allergrootste droom

Kartster Nina Pothof (15) uit Wijster is trots dat ze volgend jaar mee mag doen aan de Europese finale van Girls on Track op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Gisteren kwalificeerde zij zich daarvoor in Lelystad. "Dat liep goed af, want ik zit bij de laatste drie", zegt ze nuchter.

Nina reed twee races op het circuit in Lelystad. "De eerste race startte ik als tweede en eindigde ik als eerste. Bij de tweede race kreeg ik een andere kart. Die remde niet, maar dat maakt niet uit", lacht ze. "Ik begon toen als derde en werd uiteindelijk tweede."Maar ze moest meer doen om zich te kwalificeren voor de races in Le Mans. "We moesten ook een presentatie houden en een coopertest doen. Je doet veel meer dan alleen maar karten."Volgens Nina komt er veel meer kijken bij het karten dan de meeste mensen denken. "Voor wedstrijden in het weekend moet ik soms op vrijdag al weg", legt ze uit. "En als ik moet trainen, moet ik gewoon vrij krijgen van school. Gelukkig werkt m'n school daar wel aan mee, zolang m'n cijfers goed zijn. En twee keer in de week ga ik naar de sportschool om m'n conditie op peil te houden."Hoe de races er precies uit komen te zien op het circuit van Le Mans, is nog niet duidelijk. "We krijgen in ieder geval drie dagen karttraining", vertelt ze. "Maar verder is het nog niet helemaal duidelijk, dat hoor ik allemaal nog."Het legendarische circuit voor Le Mans is voor veel coureurs heilige grond. Ook voor Nina is dit speciaal. "Dat vind ik wel mooi, ja. Ik ben er ook nog nooit geweest."Dit is in ieder geval een eerste droom voor Nina die uitkomt. Ondertussen droomt ze verder. Ook van het hoogst haalbare: de Formule 1. "Dat is m'n allergrootste droom. Het begin is al goed", lacht ze.