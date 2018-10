Maatregelen voor betere palingstand lijken te werken

Het gaat beter met de paling in Nederland. Het dier was enkele jaren geleden bijna niet meer te vinden in de Nederlandse wateren.

Maar onder meer projecten waarbij kleine glasaaltjes worden uitgezet, zoals in 2014 ook in het Zuidlaardermeer gebeurde, werpen hun vruchten af.Volgens Albert Jan Maat uit Paterswolde van de belangenvereniging voor kleinschalige kust- en binnenvissers netVISwerk is dat onder meer te merken aan de vangsten op het IJsselmeer, die veel hoger zijn dan de jaren ervoor.Volgens Maat speelt de kleinschalige beroepsvisserij daar een belangrijke rol in. "Je merkt gewoon dat vissers wat dat betreft het verschil maken, ze zorgen ervoor dat palingen weer in onze kanalen en rivieren komen. Dat doen ze door het uitzetten van glasaal, maar ook door volwassen aal letterlijk over de dijk te zetten, zodat die naar de Sargassozee kan zwemmen om zich voort te planten."Waarom het jarenlang slecht ging met de paling is niet helemaal bekend, zegt Maat. "Maar een van de oorzaken is waarschijnlijk dat we steeds meer obstakels hebben opgeworpen in de vorm van gemalen, sluizen en dijken, waardoor de paling en glasaal niet meer vanuit zee het binnenwater konden bereiken."Er zijn inmiddels vispassages aangelegd, maar volgens Maat is dat nog niet voldoende. "Samen met andere partijen hebben de vissers een speciaal label opgericht. Van elke kilo verkochte paling met dat label gaat een bepaald bedrag in een fonds. Met dat fonds investeren we weer in het uitzetten van glasaal en het over de dijk zetten van volwassen paling."