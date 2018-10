Deel dit artikel:













Niemand heeft meer lege flessen dan Stefan Stefan Alles verzamelt tassen vol plastic flessen (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Hij drinkt geen frisdrank, maar zijn hele kamer staat toch vol met lege statiegeldflessen. De tienjarige Stefan Alles uit Hoogeveen zamelt die namelijk in voor het goede doel.

Elk jaar wordt in Hoogeveen de Wintertijd Challenge georganiseerd door Stichting Spieren voor Spieren. Tijdens dit evenement proberen mensen door te sporten zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen met een spierziekte.



Sneller moe

Drie jaar geleden wilde Stefan ook iets doen, maar sporten lukt niet voor hem. Hij heeft namelijk DCD, een motorische ontwikkelingsstoornis waardoor hij sneller moe is van de alledaagse bewegingen. Daarom besloot hij flessen in te zamelen.



Inmiddels heeft Stefan bij bijna iedereen in de Erflanden in Hoogeveen aangebeld en gevraagd of ze lege flessen hebben. Met boodschappentassen vol sjouwt hij dan weer naar huis, waar hij de flessen naast elkaar opstelt in de woonkamer. Zijn ouders en broer Jasper struikelen er bijna over.



Hoogevener van het jaar

Stefan zamelt al drie jaar flessen in voor het goede doel en daarom is hij vorig jaar benoemd tot de eerste Jong Hoogevener van het jaar. Een klasgenoot en zijn leraar op OBS De Schuthoek hadden hem voorgedragen.



Doel

Stefan vindt het belangrijk dat spierzieke kinderen kunnen blijven bewegen, net zoals hijzelf. Hij voetbalt bij de jeugd van VV De Weide. Zijn doel? Duizend euro ophalen. Of dat gaat lukken? Dat wordt spannend. Vrijdag stond de teller op ruim ruim achthonderd euro.