Henk Brink unaniem verkozen tot lijsttrekker VVD Drenthe

Henk Brink is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de VVD tijdens de komende Provinciale Statenverkiezingen. De 60-jarige Brink is nu bezig met z'n tweede bestuursperiode als gedeputeerde voor de provincie Drenthe.

En als het aan Brink ligt, plak hij daar nog een termijn aan vast. "Het is een hele eer om weer de kar te mogen trekken", zegt hij. "Ik heb er enorm veel zin in." Brink werd tijdens een ledenvergadering van de VVD Drenthe unaniem herkozen.Brink was voor zijn tijd als gedeputeerde onder meer raadslid in de gemeente Midden-Drenthe en was hij actief bij landbouworganisatie LTO. Ook heeft een boerderij, die gerund wordt door z'n zoon. In de weekenden helpt hij nog altijd mee.