Verdwijnt het oer-Drentse blokgooien weer van de erfgoedlijst?

Het oude, Drentse spelletje blokgooien staat al drie jaar op de lijst van immaterieel erfgoed. Maar als het aan blokgooier Rudy de Groot ligt, verdwijnt het weer van die lijst.

En dat is best opmerkelijk, aangezien het uitgerekend De Groot was die de aanvraag voor de erfgoedlijst in gang zette. Maar hij heeft er naar eigen zeggen een goede reden voor. "Ik ben bang dat de informatie in de toekomst niet meer gaat kloppen."De Groot maakte ooit een Wikipedia-pagina over het blokgooien aan. Andere gebruikers van Wikipedia kwamen met een pagina over een ander, vergelijkbaar Gronings spel: kaaibakken. Volgens De Groot zijn beide pagina's nu samengevoegd tot één pagina, onder de naam kaaibakken . En dat is tegen het zere been van De Groot. "Ik vind het zeer storend dat nu de indruk wordt gewekt dat het blokgooien ineens niet meer Drents zou zijn."Bovendien is het volgens De Groot, in tegenstelling tot blokgooien, geen overgeleverd spel. En dat is juist een vereiste voor de erfgoedstatus. De Groot wil het nu per se van die lijst hebben om zo het traditionele blokgooien te beschermen. Hij staat liever niet op de erfgoedlijst en dat het spel ook in de toekomst op de juiste manier gespeeld wordt, dan andersom.Of het ook echt van de lijst verdwijnt, is nog even afwachten. "Daar is een procedure voor. We hebben het verzoek ingediend en in november wordt erover gepraat."Toch vindt De Groot het wel jammer. "Maar goed, wij spelen gewoon door. Het was drie jaar geleden een mooie waardering. We waren blij met de erkenning, maar het blijkt achteraf dat het meer problemen opleverde en dat feiten verdraaid werden. Daar wil ik niet mee bezig zijn."Het spel lijkt enigszins op het Franse jeu de boules. Van oorsprong werd het gespeeld met een rondgeslepen veldkei, maar tegenwoordig spelen de deelnemers vooral met jeu de boules-ballen. Spelers mikken vanaf een startlijn op een houten blok van ongeveer dertig centimeter hoog. Op dat blok liggen muntjes. Doel is het blok te raken zodat de muntjes op de grond vallen.Zo kunnen de spelers de muntjes wegspelen, maar ook door op elkaars 'stenen' te mikken kunnen ze andere spelers uitschakelen om zelf het spel te winnen.