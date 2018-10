Wilhelmina Ziekenhuis Assen in top tien financiële stresstest

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) staat op de negende plaats als het gaat om de ranglijst van financiële gezondheid van ziekenhuizen.

Het ziekenhuis in Assen heeft, net als in 2016, over 2017 een 10 als rapportcijfer gekregen in de financiële stresstest. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie BDO naar 66 ziekenhuizen en ziekenhuisorganisaties in Nederland. In 2016 stond het WZA nog op de tweede plaats.In het onderzoek worden allerlei financiële cijfers gewogen zoals de winst die op behandelingen wordt gemaakt, het vermogen om tegenvallers uit eigen middelen te dekken, de schulden van een ziekenhuis en het vermogen om die schulden weg te werken uit de lopende opbrengsten.Treant Ziekenhuiszorg, met twee ziekenhuizen in Drenthe, is drie plaatsen gestegen: van 61 naar 58. Het rapportcijfer steeg van 3 naar 4. Treant is bezig met een reorganisatie om zich verder te verbeteren. Zo verdwenen de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Ook vervallen de banen van ruim 90 personeelsleden.Het Martini Ziekenhuis in Groningen kreeg net als het WZA een 10. Op de 'ranglijst' valt het ziekenhuis met een elfde plaats net buiten de top tien. Academische ziekenhuizen zoals het UMCG zijn niet aan de stresstest onderworpen.