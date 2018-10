Deel dit artikel:













Omwonenden en gemeente zijn helemaal klaar met afvalverwerker Talen in Meppel De afvalbergen bij Talen in Meppel (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Talen grenst aan de wijk Haveltermade en andere bedrijven op industrieterrein Noord (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Talen Recycling bovenaanzicht (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Komt het nog wel goed met Talen Afvalrecycling in Meppel? Dat vraagt burgemeester Richard Korteland zich af. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een waslijst aan overtredingen begaan op Industrieterrein Noord.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Ondertussen maken omwonenden en naastgelegen bedrijven zich zorgen. Ook is er volgens het Wijkplatform Haveltermade overlast van het afvalverwerkingsbedrijf.



Regels zijn regels

"Bij Talen gaan allerlei afvalstromen in en uit. Dat is allemaal prima", zegt Korteland. Toch maakt hij een kanttekening. "Het afval moet wel opgeslagen en verwerkt worden volgens de regels en dat gebeurt telkens niet. Je mag niet zo maar allerlei soorten afval naast elkaar opslaan of vermengen. Iedereen die er langs komt kan zien dat de verwerking niet in orde is."



Afval dat niet onder dak ligt, een illegaal gebouwde muur en afval dat te dicht bij de erfscheiding ligt. Het zijn de recentste zaken waar Talen, de gemeente Meppel en de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) ruzie over hebben.



Waslijst

Korteland zegt zo onderhand de tel kwijt te zijn van zaken die niet in orde zijn, later deels worden opgelost en overtredingen die er daarna weer bij komen. Dat levert tal van procedures tegen Talen en bezwaren van de afvalverwerker op. En vooral door elkaar lopende zaken. De opgeloste zaken zijn volgens Korteland een druppel op de gloeiende plaat.



'Ik houd mij aan de regels'

Albert Talen ontkent dat hij zich niet aan de regels houdt. "Ik gebruik de vergunning die op het terrein zit voor de volle honderd procent. Dat deed mijn voorganger niet, dus valt het op dat er meer afval ligt. Als de gemeente wil gaan handhaven, dan moeten ze dat maar doen. Ik heb alles op orde dus in een eventuele rechtszaak gaan ze nat."



De afvalverwerker baalt van de gemeente. Om een deel van de afvalberg uit het zicht te krijgen en de inkijk in de half open afvalhal te verminderen, bouwde hij een grote en lange keermuur. Maar daarvoor had hij geen vergunning en dus moest hij de muur weer afbreken.



Brandgevaar

Aan het Drentse Hoofdvaartzijde van de afvalverwerker maken bewoners van de woonboten zich zorgen. Dat zegt voorzitter Henk Timmer van het wijkplatform Haveltermade. "De enorme bulten met versnipperd hout liggen tot aan het hek, een paar meter van de woonschepen. Wat gebeurt er als daar broei of brand in ontstaat?"



Ook aangrenzende bedrijven aan de andere kant van Talen maken zich zorgen over brandgevaar. Bijvoorbeeld vanwege de enorme stapel autobanden. Korteland snapt die zorgen maar laat weten dat de brandweer de zaak in de gaten houdt en dat er geen acuut gevaar dreigt.



'Het ruikt naar dode dieren'

Tussen Talen Afvalrecylcing en de wijk Haveltermade ligt alleen de N375. Wijkvoorzitter Timmer heeft een brief gestuurd over de overlast die de wijk van de afvalverwerker heeft. Volgens Timmer gaat het vooral om de flats die het dichtst bij de provinciale weg staan.



"In de zomer ruik je het afval. Als ik het moet omschrijven is het als de geur van een dood dier. Het dringt ook de huizen binnen. In de winter waait er plastic weg en zodra het blad van de bomen is, kijk je recht de hoge afvalbulten. Het is geen gezicht", zegt flatbewoner Yvonne Rosendal.



'Kwestie van fatsoen'

Burgemeester Korteland wil dat Talen ook uit fatsoen naar de omgeving enkele zaken aanpakt. Als voorbeeld noemt hij het plastic dat in de winter weg waait en in de bomen langs de Drentse Hoofdvaart of in het Noorderpark bij de wijk Haveltermade terecht komt.



"Dat moeten toch geen dingen zijn waar gesprekken of dwangsommen voor nodig zijn? Gewoon een kwestie van fatsoen. Even aanvegen die handel. Als Talen uiteindelijk niet opruimt, dan ga ik maar eens met de terrein-eigenaren praten. Ook zij hebben in deze kwestie een verantwoordelijkheid."



'Op zoek naar de totaaloplossing'

Talen wil, ondanks een eerdere toezegging, niet reageren voor de camera van RTV Drenthe. Ook mogen we niet op zijn bedrijfsterrein filmen. In een aantal gesprekken met RTV Drenthe laat hij weten samen met de gemeente en terreineigenaar Stamco uit Staphorst op zoek te zijn naar een totaaloplossing. Mede-eigenaar Klaas Klein van Stamco bevestigt dat. Burgemeester Korteland ontkent dit. Volgens hem zijn er helemaal geen gesprekken tussen Talen en de gemeente over een definitieve oplossing.



Bij Stamco zeggen ze het niet hardop, maar er zijn geruchten dat de vastgoedeigenaar ongelukkig is met de situatie. De eigenaar zou zelfs al hebben geprobeerd het huurcontract met Talen Recycling ongedaan te krijgen. "Er zijn nu gesprekken over een oplossing. Deze zijn juridisch ingewikkeld en daarom wil ik er nu niet meer over zeggen", aldus Klein.



Ongelukkige plek

"Eigenlijk is de locatie van de afvalverwerker verkeerd", vindt wijkvoorzitter Timmer. "Het is ook geen gezicht als je Meppel binnenrijdt." De eigenaar van de afvalverwerker vreest dat dit de werkelijke reden is van al het gedoe rondom zijn bedrijf. "Laat de gemeente me maar een stuk grond ver weg in de havens toewijzen, dan ga ik daar wel naar toe", zegt Talen.



Volgens burgemeester Korteland is er geen sprake van dat de gemeente Talen weg wil hebben van de huidige locatie. "Het terrein is er geschikt voor. Er zit één van de zwaarste milieuvergunningen op het terrein, dus dat is niet het probleem. Er heeft daar eerder ook een afvalverwerker gezeten, de ROVA. Talen kan daar gewoon zijn bedrijf uitoefenen, hij moet zich alleen aan de regels houden."