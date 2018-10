Eigenaren bungalows Oosterduinen hoeven geen dwangsom te betalen

Eigenaren van twee recreatiewoningen op bungalowpark Oosterduinen in Norg hoeven de gemeente Noordenveld niet elk 15.000 euro aan dwangsommen te betalen.

De gemeente is te laat met het invorderen van het bedrag, besliste de Raad van State vandaag.Noordenveld legde in april 2016 de twee dwangsommen op, omdat beide woningen door de eigenaren werden verhuurd voor permanente bewoning. Toen de verhuur nog steeds niet was beëindigd, besloot de gemeente in maart dit jaar de opgelegde dwangsommen te gaan invorderen.De eigenaren vonden dat de gemeente daarmee te laat was. De Raad van State is het daarmee eens. De invordering had uiterlijk op 31 oktober 2017 moeten gebeuren. De permanente verhuur van de recreatiewoningen is inmiddels wel gestopt.Vorige week besliste de Raad van State in een zaak van twee andere eigenaren dat zij permanente bewoning van hun bungalow op Oosterduinen moeten staken. De gemeente mag bij hen anders wel een dwangsom van 15.000 euro komen opeisen.Op bungalowpark Oosterduinen staan 430 huisjes. Ongeveer de helft wordt permanent bewoond. Daar wil Noorderveld een einde aan maken.