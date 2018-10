Deel dit artikel:













Tbs met voorwaarden voor neersteken GGZ-medewerkster De vrouw werd vorig jaar oktober neergestoken (foto: Persbureau Meter)

Een 45-jarige vrouw uit Assen is voor het neersteken van een medewerkster van GGZ Drenthe veroordeeld tot tbs met voorwaarden. De vrouw pleegde op 25 oktober vorig jaar een wraakactie tegen de medewerkster van de instelling aan de Dennenweg in Assen, omdat ze tien jaar geleden ook was opgenomen en nog steeds boos over was over de, in haar ogen, onterechte opsluiting.

De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. Poging tot moord acht de rechtbank niet bewezen, omdat niet is komen vast te staan dat de vrouw het insteken op het slachtoffer bewust heeft gepland.



'Gestoord'

Duidelijk is geworden dat de vrouw de medewerkster in haar rug stak op het moment dat zij het woord 'gestoord' hoorde. "Maar daarmee is niet gezegd dat het slachtoffer dat woord heeft gezegd", sprak de rechter. De Assense wilde op dat moment de 'macht' overnemen, en stak op de medewerkster in.



De vrouw procedeerde al eerder tegen de instelling vanwege de opsluiting. Ze won en kreeg 5.000 euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Daar was de vrouw niet tevreden over. Naast de schadevergoeding wilde de vrouw dat de instelling publiekelijk excuses aanbood, maar die kreeg ze niet.



Pepperspray

Toen de vrouw een artikel las over een ontslagvergoeding voor een vertrekkende GGZ-directeur, stapte ze met een mes naar het hoofdgebouw in Assen, waarop ze twee vrouwen achter de balie met pepperspray bespoot en bedreigde.



Toen een derde medewerkster op het tumult afkwam, kreeg ook zij pepperspray in haar gezicht gespoten. Toen ze zich omdraaide, werd ze met het mes in haar rug gestoken.



De Assense vrouw is op basis van rapporten volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en wordt ze, zoals dat officieel heet, ontslagen van rechtsvervolging. Wel moet de maatschappij tegen de vrouw worden beschermd, vindt de rechtbank.



Waslijst aan voorwaarden

De rechtbank legt daarom de vrouw een behandeling op van twee jaar met veertien bijzondere voorwaarden. De vrouw wordt momenteel behandeld in een forensisch psychiatrische kliniek en dat gaat goed. Daarom ziet de rechtbank af van tbs met dwang en kiest zij voor de 'lichtere variant'.



Zo moet de vrouw meewerken aan de behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek, moet ze strikt haar medicatie innemen, en moet ze zich onthouden van gebruik van sociale media. De rechtbank overweegt met klem dat als de vrouw zich niet aan de voorwaarden houdt, dat dan tbs met dwang volgt.



Het OM wilde voor het slachtoffer een schadevergoeding van 16.000 euro. De rechtbank wees 13.695 euro toe.