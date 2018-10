Weerstand tegen vuurwerkopslag op industrieterrein Emmen: 'Het hoort daar niet'

Ondernemers op het bedrijventerrein in de wijk Barger-Oosterveld in Emmen willen geen vuurwerkopslag in de buurt. Kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance aan de Handelsweg vroeg in juni een vergunning aan voor de opslag van 9.000 kilo consumentenvuurwerk.

De gemeente Emmen geeft hier toestemming voor. "Wij hebben een vergunning afgegeven. Daarin staan alle eisen waaraan een opslag moet voldoen", zegt een woordvoerder van de gemeente Emmen.Zowel Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld als de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) Emmen maken bezwaar tegen de opslag. "We zien het niet zitten", zegt directeur Herman Idema van VPB in een reactie. Verschillende ondernemers hebben bij de belangenbehartiger voor de bedrijven aangeklopt. "En daarom hebben wij collectief bezwaar gemaakt.""We vinden niet dat het op dit gedeelte van het bedrijventerrein hoort", legt Idema uit. "Hier wordt ook gewoond." Daarnaast wijst Idema op een aantal bedrijven in de buurt. "Er zit een grote houthandel, een gasopslag en een grootverbruiker als het gaat om gas. Als er dan iets mis gaat, breekt de pleuris uit. Als je het woord vuurwerk hoort, denk je gelijk aan de ramp in Enschede.""De vergelijking met Enschede gaat behoorlijk mank", zegt woordvoerder Frans Köhler namens de initiatiefnemer. Volgens hem hoeven de ondernemers op het bedrijven terrein zich geen zorgen te maken. "De richtlijnen zijn enorm streng. Het vat vlam als het 180 graden is. In de opslag zijn sprinklers die bij 68 graden aan gaan. De kans dat het in brand vliegt, is niet heel groot."Onlangs riep de gemeente Coevorden een vergunning voor een vuurwerkopslag in het centrum terug. Daar ging het om opslag van 2.000 kilo. Na bezwaar van omwonenden wilde de gemeente Coevorden de vergunning alsnog niet verlenen . Volgens de gemeente paste de opslag toch niet in het bestemmingsplan.De initiatiefnemer uit Emmen werkte voorheen samen met de initiatiefnemers voor de opslag in Coevorden. Nu gaan beide hun eigen weg in de vuurwerkverkoop. Aankomende dinsdag vindt de hoorzitting van de bezwarencommissie plaats. Zij geeft vervolgens een advies aan het college van burgemeester en wethouders in Emmen.