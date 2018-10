Militairen Havelte herdenken 'voorbeeldige' collega

Op de Johannes Post Kazerne in Havelte is een condoleanceregister geopend voor korporaal Mark Ruben. De militair overleed afgelopen zondag nadat hij eerder bij een oefening onwel werd.

Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade kunnen in een speciaal ingerichte ruimte hun medeleven betuigen en hun oud-collega herdenken. Mark Ruben werkte jaren bij 44 Pantserinfanteriebataljon, dat onderdeel uitmaakt van de brigade in Havelte.Het overlijden van de korporaal is hard aangekomen binnen zijn voormalige bataljon, de brigade en bij de commando's. Ook bij brigade generaal Jan Swillens, zelf afkomstig van het Korps Commandotroepen, is de klap hard aangekomen: "Korporaal Mark Ruben was een voorbeeldig militair en we bereiden ons nu voor om op een waardige en respectvolle wijze afscheid te nemen."De korporaal raakte in de nacht van donderdag op vrijdag onwel bij een oefening van het Korps Commandotroepen in Roosendaal. De Zeeuw werd naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij een paar dagen later overleed.De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de gebeurtenissen en ook de pas opgerichte Inspectie Veiligheid Defensie is een vooronderzoek gestart.