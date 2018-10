Tramwijk Nieuw-Weerdinge wordt deels opgeknapt na brandbrief bewoners

Opluchting bij bewoners van de Tramwijk in Nieuw-Weerdinge. De weg, die er volgens hen slecht bij ligt, wordt volgend jaar aangepakt.

Dat is de uitkomst van een bezoek van wethouder René van der Weide aan het dorp. Daar sprak hij met bewoners en Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.Aanwonenden van de Tramwijk luidden afgelopen zomer de noodklok over de weg. De maat bij hen was vol. De weg zit vol opstaande klinkers en hobbels. Ook is volgens hen de maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur veel te hoog.Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge stuurde een brandbrief naar de gemeente Emmen. "De weg ligt er als een brood in", aldus Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang, in augustus. "Als ik een bakker was en mijn broden kwamen zo uit het blik, was ik blij."De Tramwijk is 3,5 kilometer lang. In 2019 wordt eerst een kilometer van de weg gerenoveerd. Omwonenden mogen aangeven welk gedeelte dat wordt. "We hadden het liefst gezien dat de hele weg in een keer werd aangepakt", zegt Katoen. "Maar dat is financieel niet mogelijk. We gaan nu eerst voor renovatie van het slechtste gedeelte."De gemeente Emmen heeft een bepaald budget per jaar voor het onderhoud aan wegen, legt een woordvoerder. "Daarom moeten we moeten keuzes maken. We hebben namelijk 1200 kilometer aan wegen in de hele gemeente."