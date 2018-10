Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrijwilliger van de maand: voorbereidingen voor de Natuurwerkdag De vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe in Anderen met links Lina Buitendijk en Hans Geurts en rechts Madzy Titsing en Arend Smeenge (foto: RTV Drenthe)

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Drentse natuur. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of vrijwilligersgroep in het zonnetje. Dit keer zijn we op bezoek bij de vrijwilligersgroep van Landschapsbeheer Drenthe in Anderen.





Extra ondersteuning

Tien jaar geleden begon Madzy Titsing hier als vrijwilliger. "Toen hadden we vijftien locaties dus dat was in mijn eentje goed te behappen." Inmiddels zijn er bijna tachtig locaties en is het team uitgebreid met Lina Buitendijk, Hans Geurts en Arend Smeenge.



"Ik houd ervan om met mensen bezig te zijn en ik vind het leuk om met elkaar iets voor de natuur te doen," vertelt Lina Buitendijk. Hans Geurts vind het leuk om met gereedschap te werken. "Samen met Arend slijpen en sorteren we het gereedschap, we houden het schoon en geven het uit en dat gaat hartstikke leuk."



Zaterdag zie je in ROEG! meer over de vrijwilligersgroep in Anderen. ROEG! is vanaf 17.10 uur te zien op RTV Drenthe.



De vrijwilligersgroep beheert de gereedschappen die alle vrijwilligers in Drenthe gebruiken. Ze bereiden zich voor op de Natuurwerkdag die op 3 november aanstaande plaatsvindt. Het is de grootste, groene vrijwilligersactie van het jaar. En dat betekent dat er veel gereedschap nodig is.Tien jaar geleden begon Madzy Titsing hier als vrijwilliger. "Toen hadden we vijftien locaties dus dat was in mijn eentje goed te behappen." Inmiddels zijn er bijna tachtig locaties en is het team uitgebreid met Lina Buitendijk, Hans Geurts en Arend Smeenge."Ik houd ervan om met mensen bezig te zijn en ik vind het leuk om met elkaar iets voor de natuur te doen," vertelt Lina Buitendijk. Hans Geurts vind het leuk om met gereedschap te werken. "Samen met Arend slijpen en sorteren we het gereedschap, we houden het schoon en geven het uit en dat gaat hartstikke leuk."