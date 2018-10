Deel dit artikel:













Brandweermannen en -vrouwen gaan stoepkrijten voor fietsveiligheid Een lachend fietslampje moet fietsers eraan herinneren hun licht aan te zetten (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

De leus 'Zet je licht aan' moet vanaf acht november overal in de provincie te vinden zijn op fietspaden. Een behoorlijke klus en daarom helpen de hulpdiensten mee. Waaronder ook de brandweer.

Geschreven door Marjolein Knol

"We komen met enige regelmaat fietsers tegen zonder fietslicht", zegt Marcel Buikema van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). "Dat is hartstikke gevaarlijk als we bijvoorbeeld met blauwe lichten en sirenes op een brand af gaan."



Stoepkrijtverf

Een groot deel van de brandweerposten in Drenthe doet mee met de actie en spuit met speciaal stoepkrijtverf de leus 'Zet je licht aan' op fietspaden. Inclusief een lachend fietslampje.



Uit onderzoek dat de ANWB liet doen, blijkt dat twintig procent van de fietsers hun lampje aan zet als ze de leus ziet staan. "Reden genoeg voor ons om de actie groter op te pakken", zegt regiomanager van de ANWB Sébastiaan Laarman.



Wintertijd

"De meeste brandweerlieden zijn vrijwilligers", zegt Buikema. "Ze doen dit werk vol overtuiging en willen dat er zo min mogelijk ongelukken gebeuren in hun gemeente."



Komend weekend wordt de klok verzet van zomer- naar wintertijd en moeten fietsers weer vaker door het donker rijden.