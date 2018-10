Militairen Havelte beginnen aan oefening in winters Noorwegen

De ongeveer 500 militairen van 45 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte zijn in Noorwegen begonnen aan de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog.

In het oefenscenario schieten 50.000 militairen en 10.000 voertuigen Noorwegen te hulp, dat wordt aangevallen door een ander land. "Het is een enorme logistieke operatie ", zegt Defensie-woordvoerder Marianne van der Linden. "Het samenbrengen van al die voertuigen en manschappen is eigenlijk een oefening op zich."Trident Juncture 2018, zoals de oefening heet, gaat morgen officieel van start en en duurt tot 7 november. In Noorwegen is de winter al begonnen. De temperaturen liggen rond het vriespunt en af en toe valt er sneeuw. "We zijn gelegerd op een groot militair kamp bij Rena", vertelt Van der Linden. "Hier zijn in totaal 4.000 militairen uit allerlei NAVO-landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en België.""De Duitsers hebben een pont gemaakt, zodat voertuigen een rivier kunnen oversteken", aldus de woordvoerder. De frontlinie bevindt zich aan de andere kant van de rivier. Een deel van het bataljon uit Havelte zoekt de komende drie dagen een slaapplek bovenop een berg in de buurt. "Zij gaan een koudweertraining doen", vertelt Marianne van der Linden.De mannen en vrouwen slapen daarvoor in de buitenlucht bij temperaturen onder het vriespunt. "De militairen leren dan hoe je moet omgaan met de kou en wat je moet doen als iemand onderkoeld raakt."De militairen oefenen verder in het evacueren van gewonden, samen met andere NAVO-landen. De samenwerking met de Duitsers krijgt extra aandacht, omdat de brigade in Havelte onderdeel is van een Duitse divisie. "We willen weten in hoeverre onze procedures in de praktijk op elkaar aansluiten", aldus Van der Linden.