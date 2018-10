Deel dit artikel:













Sportlandgoed Cyclocross Zwartemeer afgeblazen Sportlandgoed Cyclocross Zwartemeer afgeblazen (foto:Jansen Event Sportmanagement)

VELDRIJDEN – De Sportlandgoed Cyclocross in Zwartemeer gaat dit jaar niet door. De derde editie van de veldrit werd vorig jaar begin december verreden. Over twee dagen stonden alle categorieën van de jeugd tot en met de eliterenners aan de start.

Geschreven door Karin Mulder

Organisator Wim Jansen uit Sleen laat weten volgend jaar met een 'opgewaardeerde editie' terug te willen komen. "De jeugdwedstrijden van de zaterdag waren geslaagd. Maar het aantal deelnemers op zondag was minder dan gedacht. We willen ook graag grote namen aan de start. We gaan kijken in welke vorm dat het beste kan."



Veldrijder en wegrenner Tijmen Eising uit Emmen was altijd verantwoordelijk voor het parcours. “Het is jammer dat de cross niet doorgaat. Zwartemeer ligt ook ver uit de richting. Dat is voor renners wel een overweging om wel of niet te komen”, licht hij toe.