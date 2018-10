Deel dit artikel:













'Red een geitenbok, eet hem op!' De geiten van Marieke en Rien Louwes 'Het is zonde om mooi vlees niet te gebruiken' Verschillende producten met bokjesvlees

Je bent geitenhouder en gebruikt voornamelijk de melk van de geiten. Wat doe je dan met de mannetjes? Vaak worden ze verscheept naar het buitenland, omdat de bokken niet nuttig zijn, of ze gaan al met zes weken naar de slacht.

Geschreven door Ineke Kemper

"Zonde!" zeggen geitenhouders, en daarom is het deze maand Boktober.



Marieke en Rien Louwes hebben een biologische geitenboerderij in Ruinerwold. Op het bedrijf dartelen 800 melkgeiten, 200 lammetjes en een paar bokjes rond. Je hebt maar een paar mannetjes nodig om voor nageslacht te zorgen, dus zeggen ze: "red een bok, eet 'm op!"



Overschot aan bokjes

"Op onze bedrijven worden natuurlijk lammetjes geboren en de helft daarvan zijn bokjes. Als we die niet opeten is er geen bestemming voor ze en komen ze bijvoorbeeld in het hondenvoer terecht. Dat vinden we zonde. Dus ga ze eten, dan kunnen wij ze langer op het bedrijf houden en dat is ook het meest duurzaam", legt Marieke Louwes uit.



Het echtpaar is onder andere de samenwerking aangegaan met een slager in Hoogeveen. Binnenkort is er zelfs een rookworst van geitenvlees op de markt. Ook hebben ze een coöperatie opgericht om geitenvlees beter af te kunnen zetten, want in het buitenland is geitenvlees eten al heel normaal. "Ik denk dat dat vooral komt omdat er hier van oudsher niet zoveel geiten zijn. In bijvoorbeeld het Midden-Oosten was dat wel zo en daar is het heel normaal om geitenvlees te eten. Hier zijn we vooral gewend om koeien, varkens en kippen op te eten. En dat is zonde, want een mooi product verlaat zo onze regio."



Op je bord

Een deel van de mannelijke geiten van Marieke en Rien Louwes wordt geslacht en geleverd aan restaurant De Huiskamer in Ansen. Daar staat het op de kaart. "We hebben een voorgerecht met bokjes ravioli en spareribs van de bok", vertelt chef-kok Stefan Bremer. "Als hoofdgerecht hebben we een stoofpotje van geitenbok en een biefstukje, uiteraard ook van de geit."



Er zijn geregeld nieuwsgierige eters die het aandurven en het bestellen. "Ja het is wel een hardloper ja. Mensen zijn soms wel huiverig, maar vinden het wel lekker als ze het eenmaal proeven." De smaakt komt volgens Bremer in de buurt van dat van lamsvlees. "Het is nog heel jong vlees dus niet heel penetrant maar heeft wel z'n eigen karaktervolle smaak."



Marieke en Rien geven zelf trouwens het goede voorbeeld. Ze eten geregeld een stukje bokjesvlees, van eigen boerderij. "Ja natuurlijk! We maken er vooral in de winter stoofpotjes van. Dat is hartstikke lekker."