Waterbedrijven zijn boos over btw-verhoging drinkwater Btw op drinkwater mogelijk omhoog (foto: pixabay.com)

De maat is vol. Dat zeggen de tien waterbedrijven in Nederland over de geplande btw-verhoging op drinkwater.

Het kabinet wil de btw verhogen van zes naar negen procent. Daarmee gaat van de prijs voor drinkwater uit de kraan dertig procent naar de belasting. Per persoon gaan we dan een paar euro per jaar meer betalen.



In een advertentie roepen de waterbedrijven de politiek op om de verhoging te schrappen. "Het is voor ons het laatste middel om contact te krijgen met de overheid", zegt directeur Leo Hendriks van de de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). "In heel Nederland gaan we 50 miljoen euro meer betalen voor drinkwater, dat is echt te veel. De prijs moet zo laag mogelijk blijven."



Begin november worden de btw-plannen in de Tweede Kamer besproken.