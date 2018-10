Tienduizenden betalingsherinneringen leiden niet tot problemen bij Noordelijk Belastingkantoor

Na het versturen van 45.000 betalingsherinneringen heeft het Noordelijk Belastingkantoor sinds gisteren ruim vijfduizend telefoontjes gekregen. Dit leidde niet tot lange wachttijden, zoals afgelopen zomer.

"Door de genomen voorzorgsmaatregelen kunnen we de drukte goed aan", zegt een woordvoerder uit aan RTV Noord Afgelopen zomer leidde het versturen van tienduizenden betalingsherinneringen tot veel commotie. Het Noordelijk Belastingkantoor werd platgebeld door duizenden mensen die vragen hadden over de herinneringen of het er niet mee eens waren.Om dit deze keer te voorkomen, heeft het Belastingkantoor onder meer extra telefoonlijnen ingezet. Ook werden er meer balies geopend en is de online dienstverlening uitgebreid.Een proef op de som bewijst dat de telefoonlijn inderdaad niet overbelast is. Wel klinkt er een bandje met de volgende waarschuwing: "Op dit moment proberen veel mensen ons te bellen en kan de wachttijd lang zijn." Die wachttijd bedraagt bij meerdere pogingen minder dan vijf minuten.Bovenop de duizenden herinneringen verstuurt het Belastingkantoor vandaag ook nog 27.000 aanmaningen en dwangbevelen.