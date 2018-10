Zoek het uit! - Waarom staat er een Minister Kan bank bij Gieten in het bos?

Middenin de Staatsbossen bij Gieten staat de Minister Kan bank. Een stenen bank met houten planken. Maar waarom heeft Gieten eigenlijk een Minister Kan bank?

Wanneer je de Staatsbossen bij Gieten intrekt, kun je de bank tegenkomen. Maar niets herinnert op dit moment nog aan minister Kan."Eerder stond in het wit op de houten planken de naam geverfd", vertelt amateurhistoricus Klamer Bos. "Maar bij het vervangen van de planken is ook de naam verdwenen. Ook het bordje tussen vak 11 en vak 15 in het bos, waar een verwijzing stond, is verdwenen."Jan Kan was in de jaren twintig van de vorige eeuw minister van Binnelandse Zaken en Landbouw. "In die tijd werden de Staatsbossen gepland. Daar deden ook scholen uit Gieten en Eext aan mee tijdens de boomplantdagen. Met ossenwagens kwamen ze hierheen om te helpen met planten", weet BosVolgens de amateurhistoricus vond de minister dit prachtig. "Hij heeft toen meer aandacht aan het project geschonken. Bij de opening van het bos in juni 1930 is hij geëerd met zijn eigen minister Kan bank. Hij was zelf bij de opening van het bos aanwezig."