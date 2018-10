Baasje gezocht! Kitten reist met koerier door heel Nederland

Een kitten is vandaag door heel Nederland gereden met een koerier en is nu op zoek naar zijn baasje.

Het gaat om een ongeveer vier maanden oud katertje dat nog niet gechipt is. De koerier reed vanuit Waddinxveen naar Almere, Groningen en Assen en uiteindelijk naar Sint-Oedenrode. Ergens onderweg is het katje aan boord geklommen.De kitten wordt nu goed verzorgd door de koerier. Herkent u het beestje? Neem dan contact op met Dierenartsenpraktijk De Meierij in Schijndel.