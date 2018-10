Deel dit artikel:













Djammen: Nieuwe bands en nieuwe plekken ontdekken tijdens Buspop De Drentstalige band Aosem was een van de vier bands tijdens het buspopfestival (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Na het succes van Steigerpop heeft de organisatie van het festival een jaartje vrij genomen om wat nieuws te verzinnen en dat is gelukt.

Zes Amerikaanse schoolbussen, vier cafés en vier bands. Dat is het concept voor Buspop.



Nieuwe bands

"We maken een tour langs verschillende plaatsen", legt Marcel Meijer van de organisatie uit. "En in die plaatsen spelen allemaal verschillende bands. Zo ontdekken mensen nieuwe muziek." In café Groothuis in Emmen stond de band 5th Wheel, in Melody in Barger-Oosterveld stond de band Midlive, in happerij De Linde in Sleen trad Timo de Jong op met band en in café Het Postkantoor in Nieuw-Amsterdam bracht de band Aosem hun Drentstalige repertoire.



Uitverkocht

"Je ziet heel veel mensen van onze generatie die hun agenda's vol hebben en die aan uitgaan bijna niet toekomen", verheldert Meijer het feit dat Buspop snel was uitverkocht. "Op het moment dat er iets speciaal is, kopen ze met vier of zes vrienden kaartjes, regelen oppas en maken er een avondje uit van." Het festival was dan ook vooral populair bij de 4-plussers.



Vervolg

Het buspopfestival is voor dit jaar al voorbij. Of er volgend jaar een nieuwe editie komt is nog niet zeker. "We moeten nog evalueren met iedereen en dan zetten we op een rijtje of we het volgend jaar nog een keer doen", vertelt Meijer.



"Ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben qua festivals nog wel een paar ideeën in ons hoofd", zegt Meijer. Een tipje van de sluier? "Het is geen fietspop en ook geen tuk tuk-pop", grapt hij.