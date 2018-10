Deel dit artikel:













FC Emmen-VVV nog niet uitverkocht FC Emmen-VVV nog niet uitverkocht (Foto: RTV Drenthe archief)

VOETBAL - De wedstrijd tussen FC Emmen en VVV is vrijdagavond nog niet uitverkocht. Voor het eerst dit seizoen zijn er kaarten in de vrije verkoop beschikbaar.

"Veel mensen denken dat er geen kaarten te koop zijn en dat alle wedstrijden zijn uitverkocht, maar via de website van FC Emmen zijn er in de vrije verkoop nog een aantal kaarten te koop", laar Marc Timmer, manager marketing en communicatie van FC Emmen weten.



Voor het online bestellen van de kaarten is geen clubkaart of een seizoenskaart nodig. Er zijn kaarten beschikbaar voor de Jan van Beveren, noord- en oosttribune.