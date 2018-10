Deel dit artikel:













Oud-truckers maken een boek: Vervoer van het bruine goud De turf werd hoog opgetast, geen eenvoudige klus (foto: archief Harrie Bakker) Harrie Bakker en Joris Smits (foto: RTV Drenthe)

Denk je aan het vervoer van turf, dan denk je aan kanalen en wijken, aan tjalken, pramen en steilstevens. Maar de turf werd óók over de weg vervoerd, en dat is altijd onderbelicht gebleven.

Geschreven door Lydia Tuinman

Een doorn in het oog van Harrie Bakker (67) en Joris Smits (79) uit het Groningse Marum. Ze waren bang dat deze bijzondere geschiedenis in de vergetelheid zou raken. "En dat verdienen de turftruckers van toen niet", aldus Bakker.



Bakker en Smits waren beiden internationaal chauffeur. Ze kenden elkaar vroeger wel uit het truckerswereldje. Pas later bleek dat ze een interesse deelden, de geschiedenis van hun eigen vak. Bakker ging als 13-jarige jongen al mee met zijn vader. Die reed turf, vanuit Emmer-Compascuum naar de Randstad. De turf werd na de oorlog vooral als stabiele ondergrond gebruikt bij de wegenbouw.



'Een duivels karwei'

Bakker is een fanatiek verzamelaar als het gaat om foto's van de geschiedenis van de vrachtrijderij. Hij heeft wel dertigduizend foto’s en nog veel meer antieke spullen verzameld over de turftransporten. "Het opbouwen van zo'n vracht was een duivels karwei. Vakwerk. Bijna vier meter hoog werd de turf op de wagen gestapeld. Als je dat niet goed deed lag alles er in de volgende bocht alweer af", lacht hij.



"Het boek wordt vooral gekocht door liefhebbers van oude vrachtauto’s", zegt Smits. Hij heeft de vele honderden oude foto's op zijn computer tot een boek gerangschikt. "We hebben het in eigen beheer uitgegeven, dat was nog een heel gedoe om een bedrijf te vinden dat dat voor ons voor een betaalbare prijs wilde drukken."



Ode aan turfvervoer

​Het resultaat is een lijvig boekwerk in een mooi hard kaft. "Het moest wel kwaliteit uitstralen, we hebben er niet voor niks samen jaren ingestoken", zegt Bakker. "Zo'n overzicht als dit ontbrak, en daar werden de harde werkers van toen wel tekort mee gedaan. Het is echt een ode aan het turfvervoer via de weg", knikt Smids. Het boek vindt gretig aftrek, ze hebben al twee keer een nieuwe druk bij moeten bestellen.



