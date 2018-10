Deel dit artikel:













Video: Hoe ziet het oude Verkeerspark er tegenwoordig uit? Bekijk hier de beelden van het oude park (foto: archief RTV Drenthe)

Het Verkeerspark in Assen, wie is er als kind niet geweest? Lekker in een trapautootje rondrijden, even 'tanken' bij de pomp en je natuurlijk aan alle verkeersregels houden. Of stiekem niet, en dan een uitbrander krijgen vanuit de verkeerstoren.





Ondertussen ziet het oude Verkeerspark er desolaat uit. De gebouwen zijn vervallen en de natuur krijgt steeds meer de overhand. Maar... toch kun je nog het nodige herkennen. Komen bij jou de herinneringen weer naar boven?



Bekijk hier de dronebeelden die Arjen Dijk deze maand maakte.

