Emmen heeft een plantenasiel: 'Wij wekken ze weer tot leven' Jan Dijkgraaf in zijn plantenasiel in Emmen (foto: RTV Drenthe/Nico Swart) Het plantenasiel is sinds kort gevestigd in het Rensenpark (foto: RTV Drenthe/Nico Swart)

Stervende planten, groene vrienden die op straat zijn gezet of zijn mishandeld. Ze kunnen terecht in het Plantenasiel in Emmen voor een wederopstanding.

Het plantenasiel is sinds kort gevestigd in het Rensenpark, op de plek waar vroeger de bomen bloeiden in het Zuid-Amerikaans tropisch regenwoud van het oude dierenpark.



Groencontainer

In het westen van het land is een opvangcentrum voor planten geen onbekend verschijnsel, maar in Drenthe belandden veel afgedankte planten nog in de groencontainer. “Als mensen echt flauw zijn van een plant of wanneer de plant erg ziek is, dan kunnen ze die hier brengen”, zegt Jan Dijkgraaf van de opvang. "Ik wek ze weer tot leven en als ze weer vol goede zin zijn, dan verkoop ik ze."



Adoptie

Mensen gaan volgens Dijkgraaf lang niet altijd goed met planten om. Hij raadt dan ook aan water te geven en bijvoorbeeld geen bier, want dat komt voor: “Dat is echt dom, bier aan een plant geven, maar redding door het gebruik van goede aarde is dan toch vaak nog wel mogelijk”, aldus Dijkgraaf. Hij overweegt ook planten ter adoptie aan te bieden, zodat mensen met een kleine bijdrage kunnen helpen om de planten van nieuwe adem te voorzien,



Geen wietplanten

Dijkgraaf is op dit moment nog druk bezig zijn plantenasiel in te richten. Zijn groene vingers steken steevast in handschoenen en hij laat zeker niet alle planten toe: “Er kunnen hier alleen kamerplanten terecht en zeker geen wietplanten."