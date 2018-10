Catawiki veilt helm legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna

Veilinghuis Catawiki uit Assen veilt tot eind dit jaar allemaal Formule 1-spullen. Pronkstuk van de collectie is een helm, die door de legendarische coureur Ayrton Senna werd gedragen tijdens de Grand Prix van Zandvoort in 1985.

Senna is een van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden. De kenmerkende gele helm die hij in 1985 droeg heeft ook krassen, die op het circuit zijn opgelopen. Senna eindigde die wedstrijd overigens ook op het podium. De Lotus-coureur werd derde, achter Niki Lauda en Alain Prost.Catawiki verwacht dat de helm zo'n 75.000 euro tot 150.000 euro moet opleveren. "Soortgelijke helmen zijn moeilijk te vinden op de markt, vooral omdat dit exemplaar stamt uit het begin van de carrière van Senna en ook persoonlijk door hem is gedragen", zegt Marc Jans van Catawiki. Senna zou zo'n negen jaar later om het leven komen tijdens een Grand Prix. Een crash op het circuit in Imola in 1994 werd hem fataal.Het Asser veilinghuis veilt meer helmen. Zo kan er geboden worden op een helm van Michael Schumacher uit 1997 en een helm van Jean Alesi uit 1996. Verder zijn er ook een racepak van Schumacher uit zijn tijd bij Benetton en verschillende gesigneerde foto's.