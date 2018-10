Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liftende kitten gaat weer terug naar huis Het baasje van de kitten is bekend (foto: Facebook Dierenartsenpraktijk De Meierij)

De kitten die met een koerier was meegelift in zijn bestelbus, blijkt uit het Brabantse Asten te komen. De kat was mogelijk onder meer in Waddinxveen, Almere, Groningen en Assen geweest.





"Het broertje van de kitten mist hem ook heel erg en de koerier en de eigenaar gaan ervoor zorgen dat ze snel weer bij elkaar zijn", aldus de praktijk. Die meldde eerder dat het beestje, een kater van ongeveer vier maanden, 'graag heel Nederland wilde zien'. De koerier was kriskras door het land gereden en had geen idee waar het beestje was ingestapt.



Het lijstje met plaatsen waar de koerier was geweest eindigde in Asten, dus de reis van de kitten was een stuk minder lang dan aanvankelijk werd vermoed. Na oproepen op Facebook en Amivedi, een website voor gevonden en vermiste huisdieren, meldde de eigenaar zich bij dierenartsenpraktijk De Meierij in Schijndel, die zich had ingespannen voor zijn terugkeer."Het broertje van de kitten mist hem ook heel erg en de koerier en de eigenaar gaan ervoor zorgen dat ze snel weer bij elkaar zijn", aldus de praktijk. Die meldde eerder dat het beestje, een kater van ongeveer vier maanden, 'graag heel Nederland wilde zien'. De koerier was kriskras door het land gereden en had geen idee waar het beestje was ingestapt.Het lijstje met plaatsen waar de koerier was geweest eindigde in Asten, dus de reis van de kitten was een stuk minder lang dan aanvankelijk werd vermoed.