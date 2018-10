Drommedaar Emmen opent deuren begin december

Na een proces van twee jaar komt de heropening van de Drommedaar in Emmen dichterbij.

Volgens uitbater en eigenaar Wouter van Liere is het de bedoeling dat het restaurant, aan de ingang van het Rensenpark, in de eerste week van december de deuren opent."Dat wordt wel krap, maar het gaat lukken", zegt Van Liere tussen de bouwvakkers."We zijn op dit moment muren aan het wegbreken en slopen om de ruimte groter te maken. Het moet één groot geheel worden straks."Het pand stond sinds de sluiting van de oude dierentuin in 2015 leeg. "Het moet mooi en aantrekkelijk worden. Een gedeelte is herbouwd na de brand van acht jaar geleden. Maar een deel is ook veertig jaar oud en dat waren voornamelijk kantoren."Na de sluiting zocht de gemeente naar een ondernemer die een horeca-gelegenheid in het pand wilde beginnen. Van Liere meldde zich en huurt het gebouw van de gemeente Emmen. In het pand komen naast een restaurant ook een wijnbar en brasserie."We hebben de eerste reserveringen voor kerst al binnen", lacht Van Liere. "Ik heb er heel veel zin in!"