Actief nachtleven in de natuur

's Nachts kruipen wij graag ons bed in, maar in de natuur is dat wel anders. Dan komen bepaalde dieren juist in actie, op zoek naar voedsel. Bekende nachtdieren zijn de uil en de vleermuis maar ook hooiwagens en pissebedden zijn actief in het donker.

Nachtdieren hebben zich aangepast aan een leven in het donker. Soms met uitzonderlijk goede ogen, soms met slechte ogen maar een zeer goed gehoor, tast- of reukvermogen.Dankzij hun grote ogen, met een reflecterende laag achter het netvlies, hebben uilen maar weinig licht nodig om toch goed te zien in het donker. Tenminste in de verte dan, van dichtbij zouden ze nog geen muisje herkennen. Toch zijn het goede jagers, omdat ze behalve goede ogen ook een scherp gehoor hebben.Vleermuizen hebben wel ogen maar die zijn niet goed genoeg om in het donker insecten te spotten. Daarom gebruiken ze hun oren om 'te zien'. Ze zenden een signaal uit dat weerkaatst tegen voorwerpen in de buurt. Ze vangen het signaal, de echo, weer op met hun oren en weten zo waar het voorwerp zich bevindt en hoe het eruit ziet.In ROEG! zie je deze week dat ook hooiwagens en pissebedden 's nachts tevoorschijn komen. Aan het begin van de avond kruipt de hooiwagen uit zijn schuilplaats en zoekt een plekje uit op een boom. Daar wacht hij tot er een prooi langskomt. Ondertussen zijn de pissebedden druk bezig met het opruimen van een dode boom.De hooiwagen is een spinachtige maar geen spin. Hij heeft acht lange, dunne poten en een rond lijf. "Vroeger vond ik dit zo'n griezel," vertelt boswachter Pauline Arends. "Maar kijk nu eens wat een mooi beest." Als je hem vastpakt, laat hij een poot los om zo weg te komen. "Er zijn hooiwagens die op drie poten kunnen doorleven," aldus Arends.De pissebed is een kreeftachtige met zeven paar poten. Hij leeft op het land maar houdt nog steeds van een vochtige omgeving. Zoals vermolmd hout of een berg bladeren. In huis kun je de pissebed tegenkomen in een vochtige kelder of de badkamer. Zijn ogen zijn niet al te best, om zich te oriënteren gebruikt hij de antennes op zijn kop en de borstelpoten aan zijn achterlijf.Behalve deze vier zijn er nog veel meer dieren die 's nachts tot leven komen. Wat dacht je van het nachtleven van een vos of een das? Ook reeën slapen niet de hele nacht, en zelfs de haas houdt er een actief nachtritme op na. Het is dus zeker de moeite waard om eens niet vroeg je bed in te kruipen, maar eropuit te trekken in het donker!