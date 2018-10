Deel dit artikel:













Eric Prins stopt volgend seizoen als trainer van Germanicus Eric Prins verlaat Germanicus (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Eric Prins stopt aan het einde van dit seizoen als trainer van Germanicus. De trainer heeft dan zes jaar voor de groep gestaan van de zondag tweede klasser. De inwoner van Coevorden heeft bekend gemaakt opzoek te gaan naar een nieuwe club.

Eric Prins was voor zijn trainerschap bij de club uit Coevorden trainer bij CSVC, Noordscheschut en Raptim.



Prins is naast het trainerschap op zondag bij Germanicus, vanaf dit seizoen ook trainer van het zaterdagelftal van FC Klazienaveen, dat uitkomt in de 2e klasse J. Daar zal Prins ook volgend seizoen gewoon trainer blijven.