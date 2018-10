Bouw nieuwe spoortunnel De Maten in Assen gestart

ProRail is vandaag begonnen met de aanleg van een nieuw spoorviaduct ter hoogte van de Europaweg-Zuid en de Dennenweg in Assen. Hiermee wordt het oostelijk deel van de stad beter verbonden met het centrum.

Wethouder Harmke Vlieg en projectleider Bernadette Paping verrichtten samen de openingshandeling met een graafmachine.De tunnel bij De Maten is onderdeel van de FlorijnAs. Dit is een investeringsprogramma waarin het Rijk investeert in infrastructurele projecten in het noorden van het land. Ook de provincies en gemeenten betalen mee. Het programma is opgezet om het Noorden te compenseren voor het niet aanleggen van een hogesnelheidslijn tussen Groningen en de Randstad.De tunnel richting Assen-Oost is het laatste project van de FlorijnAs. Tijdens twee weekenden wordt het treinverkeer stilgelegd, omdat er damwanden moeten worden aangebracht. Later zal het treinverkeer moeten wijken voor het inrijden van de tunnelbak. De verwachting is dat de tunnel eind volgend jaar wordt geopend.