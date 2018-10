Genoeg geld voor kunstwerk Het Andere Monument

De financiering van het aardbevingsmonument Het Andere Monument is helemaal rond. De voorbereidingen voor het maken van het kunstwerk zijn in volle gang.

Het monument moet een gebarsten baksteen voorstellen en is ontworpen door Karel Buskes. Het symboliseert de keerzijde van de gaswinning in Groningen.Het monument is mede een eerbetoon aan geoloog Meent van der Sluis uit Assen. Van der Sluis voerde jarenlang strijd tegen de NAM vanwege de gasbevingen. Het gaswinningsbedrijf bestreed destijds zijn theorie dat de gaswinning oorzaak was van de aardbevingen in Drenthe en Groningen.Trijni van der Sluis, de weduwe van Meent, zei in 2015 dat het monument haar veel doet. Haar man is in het monument verwerkt. Het licht dat 's nachts uit de scheur van de baksteen komt, symboliseert hem. "Ja dat doet me ontzettend veel. Maar het is moeilijk te verwoorden. Het zit van binnen."Het monument moet 230.000 euro kosten, meldt RTV Noord . Mede door een bijdrage van 50.000 euro van het Mondriaan Fonds is de financiering nu helemaal rond. Volgens stichtingsvoorzitter Piter Bergstra is dat een belangrijke bijdrage omdat het een erkenning van de waarde van het kunstwerk is.De helft van de kosten voor het monument worden betaald door de NAM, de Gasunie en Gasterra.Het staal waarmee het kunstwerk wordt gemaakt, wordt uiteindelijk in elkaar gelast door studenten van het Noorderpoort en de Metaal- en Scheepsbouw opleiding. Het is de bedoeling dat Het Andere Monument komend voorjaar onthuld wordt langs de A7 bij Hoogezand.