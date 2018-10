Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











GGZ-instellingen stellen opleidingsplekken beschikbaar GGZ Drenthe is een van de instellingen die opleidingsplekken aanbiedt aan studenten (foto: RTV Drenthe)

Vijf noordelijke GGZ-instellingen bieden gezamenlijk achttien betaalde opleidingsplekken aan voor mbo- en hbo-verpleegkundigen. De studenten worden verleid met zo'n betaalde plek omdat verpleegkundigen volgens de instellingen schaars worden.

Het gaat om de instellingen FPC Van Mesdag, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis en VNN. Daar kunnen de derde- en vierdejaarsstudenten solliciteren voor betaalde werk-leerplekken.



Geestelijke gezondheidszorg

Het aanbod is bedoeld voor mbo'ers die een diploma Verpleegkunde hebben behaald, of een andere Zorg en Welzijn-opleiding hebben afgerond. Ook mensen met een hbo- of SPH- of MWD-opleiding en derde/vierdejaars hbo-Verpleegkunde kunnen solliciteren.



In een periode tussen de 2,5 en 4 jaar worden de studenten opgeleid tot hbo-verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen en Windesheim Zwolle.