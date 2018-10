Deel dit artikel:













Gewonde bij explosie in Hooghalen Er was een explosie in Hooghalen (foto: Persbureau Meter) Er viel één gewonde (foto: Persbureau Meter) In de schuur was een explosie (foto: Persbureau Meter) Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk (foto: Persbureau Meter)

Aan de Laaghalerstraat in Hooghalen is vanmiddag iemand gewond geraakt bij een explosie. De explosie was in een schuur achter een huis.





"Er is één man gewond geraakt, maar over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend", aldus de woordvoerder. "Hij is naar het ziekenhuis gebracht."



Ook brak er brand uit in de schuur. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekend. "Waarschijnlijk is er iets geëxplodeerd tijdens werkzaamheden", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe weten. Wat voor werkzaamheden dat zijn, weet hij nog niet. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.