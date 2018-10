Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Promotie FC Emmen zorgt voor enorme groei Talentendagen Jeugdtrainer Jos Schaart in de weer met een groepje enthousiaste deelnemers (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - In de herfstvakantie organiseert FC Emmen vijf talentendagen. De eredivisieclub verzorgt in Assen, Klazienaveen, Stadskanaal, Gramsbergen en de thuisstad een clinic voor kinderen tussen 6 en 14 jaar oud. Door de promotie van FC Emmen heeft de organisatie te maken met meer dan een verdubbeling van het aantal aanmeldingen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

"We vinden het heel belangrijk dat kinderen binding krijgen met FC Emmen", vertelt jeugdtrainer van FC Emmen en coördinator van de talentendagen, Jos Schaart. "Het organiseren van een leuke voetbaldag is onderdeel daarvan. Ze krijgen een shirtje en bidon van de club. En natuurlijk training van de échte jeugdtrainers van FC Emmen."



Sinds de promotie van de rood-witten naar de eredivisie is de populariteit van FC Emmen enorm gestegen. Dat merkte de club ook tijdens de start van de talentendagen. "Vorig jaar hadden we honderdvijftig deelnemers. Dit jaar zitten we bijna op vierhonderd kinderen", vertelt Schaart opgewekt. "Het aantal is gigantisch gegroeid."



Nieuwe Anco Jansen

Vanaf de tribune zijn scouts van de eredivisieclub op zoek naar de nieuwe Anco Jansen. "In Assen hebben we vijf namen van kinderen opgeschreven", grijnst Schaart. "Maar die hebben natuurlijk nog een heel lange weg te gaan voor ze Anco Jansen zijn. Maar het zou kunnen!"