Oud-officier in het openbaar ondervraagd over haar rol in zaak-Gees

Voormalig officier van justitie Agnes de Vries wordt door het gerechtshof in Leeuwarden in het openbaar gehoord over haar rol in de zaak-Gees. Die zaak draait om de dodelijke overval op Koert Elders in juni 2016. De rechters in Assen vinden dat ze zijn misleid door het Openbaar Ministerie, onder wie aanklager De Vries.

De misleiding had grote gevolgen: drie verdachten kregen strafvermindering (ze kregen 12 en 6 jaar cel) en een andere zaak kon niet worden behandeld.De Vries leidde het onderzoek namens het OM tot mei vorig jaar. De advocaten van de verdachten beschuldigen haar ervan dat ze heeft gerommeld met een getuigenverhoor. Ze zou de politie opdracht hebben gegeven om het verslag, waarvan ze wist dat er fouten in stonden, in het dossier van de zaak te doen. De rechtbank concludeerde dat dit nadelige gevolgen voor de verdachten had.De advocaten wilden De Vries achter gesloten deuren als getuige horen, maar de rechtbank in Assen wees dat af. Het hof in Leeuwarden vindt bij de behandeling van het hoger beroep dat dat wel moet en gaat zelfs nog een stapje verder door openbaarheid te eisen. De Vries wordt dan onder ede gehoord door de raadsheren (de rechters van het Hof.) Daar moet ze in haar functie wel tegen kunnen, zeggen ze.Ondertussen onderzoekt de Rijksrecherche of De Vries en haar opvolger bij de zaak Gees strafbare feiten hebben gepleegd. Ook de rol van drie politiemensen wordt onderzocht. Dat is in december afgerond.Opmerkelijk detail: De Vries heeft vorig jaar promotie gemaakt. Ze is nu advocaat-generaal (aanklager bij hoger beroepszaken) bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.De advocaat van de getuige met wiens verklaring zou zijn gerommeld, wordt door het gerechtshof ook in het openbaar onder ede gehoord. Dat geldt ook voor de vier verdachten: drie Belgen (23, 26 en 27 jaar) en een Amsterdammer (29). Verder wil het hof de partner van de omgekomen Koert Elders verhoren. Zij was ook slachtoffer van de overval. Dat verhoor is wel achter gesloten deuren.Het hof heeft ook besloten dat Amsterdammer Abdelhak B. (29), die van de rechtbank 12 jaar cel kreeg, niet opnieuw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het hof vindt het niet nodig omdat B. al heeft aangegeven dat hij, net als vorig jaar, niet gaat meewerken aan het onderzoek.B. en de twee Belgen die zijn veroordeeld, blijven vastzitten, bepaalde het hof. Over drie maanden gaat de zaak verder.