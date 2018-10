Korrewegschutter gaat in hoger beroep

Korrewegschutter Azim A. is het niet eens met de opgelegde tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Die kreeg de 21-jarige Stadjer opgelegd omdat hij vorig jaar in oktober een willekeurige fietser in Groningen neerschoot. Daarnaast pleegde hij een ramkraak op een telefoonwinkel in Zuidlaren.

A. gaat tegen zijn straf in beroep, meldt RTV Noord De rechtbank vond dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag bij de beschieting van de fietser. Die raakte hierbij verlamd. Het Openbaar Ministerie eiste voor poging tot moord twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De Stadjer zou planmatig hebben gehandeld. Een zwaardere kwalificatie waarop hogere straffen staan.Het slachtoffer, een student, was in de vroege ochtend op weg naar zijn huis. Hij werd door A. en zijn vrienden aangesproken en stapte af. Toen de student zijn weg wilde vervolgen schoot A. vijf kogels af op de man. Drie kogels raakten het slachtoffer. A. liet hem aan zijn lot over en vluchtte met zijn kornuiten.Ook ramde A. in 2016 samen met twee anderen de deur van de Phonehouse aan de Stationsweg in Zuidlaren met een auto. Daarna namen de mannen de duurste telefoons uit de vitrines mee. Ook stolen zij er ruim 2.000 euro.Guy Weski, de advocaat van A., vindt niet dat de maatregel tbs met dwangverpleging kan worden opgelegd. Daarvoor liggen er volgens hem geen geschikte rapporten. A. werkte niet mee tijdens de observaties in het Pieter Baan Centrum.Wel lagen er oude rapportages, maar voor zo'n vergaande maatregel zijn nieuwe rapporten en conclusies nodig, vindt de raadsman. Hij werd wel door de rechtbank in het gelijk gesteld, in zijn mening dat het poging tot doodslag betrof. A. zou in een opwelling hebben geschoten.Vanaf de zijde van het OM is nog niet bekend of zij ook in hoger beroep gaan.