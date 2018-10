Deel dit artikel:













Verzamelbundel 'dode' Lévi Weemoedt nu al uitverkocht Schrijver Özcan Akyol verzamelde zeventig gedichten van dichter en schrijver Lévi Weemoedt (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

We hoorden een tijdje niets van hem. Maar de Asser dichter Lévi Weemoedt ging nooit weg. Deze week werd zijn 32-jaar oude roman De ziekte van Lodesteijn heruitgegeven. En er kwam ook een verzamelbundel van zijn gedichten.

Geschreven door Marjolein Knol

"Matthijs van Nieuwkerk dacht dat ik dood was", zegt Weemoedt met een glimlach. De dichter trad een paar jaar niet op en zijn laatste dichtbundel stamt uit 2014. Hoog tijd om de beste man weer tot leven te roepen, moet schrijver Özkan Akyol hebben gedacht.



Pessimisme kun je Leren

Akyol koos zeventig gedichten uit vierhonderd versjes van Weemoedt en zo ontstond de bloemlezing Pessimisme kun je Leren. "We wilden er eigenlijk 'Öz z'n keus' van maken", zegt Weemoedt. "Maar ja, dat is ook zo popi jopi. Dus het werd de titel die ik eigenlijk voor m'n nieuwe dichtbundel bewaard had."



De pas uitgebrachte bloemlezing werd gepresenteerd in tv-programma De Wereld Draait Door en sindsdien rinkelt de telefoon van Weemoedt elke vijf minuten. "De bundel was de volgende ochtend al uitverkocht", aldus de dichter. "Tja, och. Dat is dan wel leuk. Denk ik. Je kunt het vertellen aan iemand en dan vinden ze je belangrijk."



Drentse versjes

Ondertussen werkt de Assenaar aan zijn volgende - nog naamloze - dichtbundel. Daar komen in ieder geval zo'n zeven versjes over Drenthe in te staan. Weemoedt: "Ja, dat was ik altijd al van plan! En dat vond de uitgever ook wel mooi, zo'n thema."



Volgend jaar moet de nieuwe dichtbundel verschijnen.