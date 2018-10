Dick Lukkien houdt vast aan Scherpen

VOETBAL - Kjell Scherpen staat morgenavond voor de 10e keer dit seizoen onder de lat bij FC Emmen. De 18-jarige doelman krijgt van Dick Lukkien nog altijd de voorkeur boven Dennis Telgenkamp, die volgens de oefenmeester wel steeds fitter wordt. "Maar de discussie om hem uit de ploeg te halen is op dit moment niet aan ons besteed", aldus de FC Emmen-trainer.

Tegen ADO Den Haag speelde hij heel goed en tegen Fortuna Sittard was het slecht, daartussenin was het in mijn ogen voldoende. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over Kjell Scherpen

We zijn toe aan een zege, het publiek is dat ook. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

De nieuwste uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

"Ik vind dat hij tegen PSV in de eerste helft voldoende heeft gekeept en in de tweede helft zelfs een ruime voldoende, want hij had nog twee prima reddingen op honderd procent kansen. Dus in Eindhoven heeft hij echt veerkracht getoond na zijn optreden tegen Fortuna Sittard, waarin hij in de fout ging", vervolgt Lukkien.Veel 'voetbalkenners' vinden, zo bleek ook weer na het duel tegen PSV, dat Scherpen nog niet klaar is voor de eredivisie. Ook zijn er journalisten die van mening zijn dat het jonge talent gebaat zou zijn bij luwte en daarom even op de reservebank moet plaatsnemen. Lukkien daarover: "Het kan soms ook best een overweging zijn om iemand rust te geven en te beschermen, maar Kjell gaat heel goed om met de mindere beurten al valt dat aantal ook wel mee. Tegen ADO Den Haag speelde hij heel goed en tegen Fortuna Sittard was het slecht, daartussenin was het in mijn ogen voldoende." Op de vraag hoe Lukkien bepaalt welke doelman op dit moment beter is, reageert de oefenmeester als volgt. "Dat is gewoon best lastig omdat beide keepers hun specifieke kwaliteiten hebben." Of Telgenkamp bijvoorbeeld in de beker, volgende week woensdag, een basisplaats krijgt om ook zijn niveau te testen is Lukkien helder: "We richten ons nu alleen op VVV en pas daarna kijken we naar de beker."De opponent van FC Emmen morgenavond, VVV, is de huidige nummer 5 in de eredivisie. De formatie van trainer Maurice Steijn pakte 14 punten in de eerste 9 duels. Ovallend zijn de doelcijfers van de club uit Venlo, namelijk 10 goals voor en 9 tegen. "En dan ook nog eens vier tegen PSV", aldus Lukkien. "Dat betekent dus dat ze heel stug zijn. Ze vinden het niet erg om de bal niet te hebben, want ze vinden het heerlijk om de in omschakeling razendsnel toe te slaan."Nicklas Pedersen, Wouter Marinus, Henk Bos, Kasper Oldenburger, Emil Bijlsma en Daniel Camara Bos ontbreken morgenavond door blessures. Daartegenover staat de terugkeer van Reuven Niemeijer die tegen Heracles zwaar geblesserd uitviel. Gersom Klok is geschorst. Duidelijk is dat hij wordt vervangen door Stef Gronsveld, die tegen VVV zijn basisdebuut maakt in de eredivisie. Toch wilde Lukkien dat niet bevestigen. "De spelers weten hoe de opstelling is, maar ik hou het nog even voor me."Wij houden het op de volgende elf namen: Scherpen; Gronsveld, Veendorp, Bakker, Cavlan; Ben Moussa, Chacon, Bijl, Bannink, Jansen en Arias.FC Emmen - VVV, de ontmoeting tussen de nummers 15 en 5 (verschil zes punten) begint morgenavond om 20.00 uur. De live-uitzending op Radio Drenthe begint een half uurtje eerder.