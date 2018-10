Deel dit artikel:













Kerkelijke bezwaren tegen Halloweenfeest in Hoogeveen Halloweenattributen in de opslagplaats in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe) De poster op de deur van de Baptistenkerk (foto: RTV Drenthe)

Griezelige poppen, guillotines en andere enge attributen staan klaar in de opslagplaats in Hoogeveen, waar de komende dagen Halloween wordt gevierd. Maar een groep gelovigen staat minder te springen om het jaarlijkse feest.

Wietse van der Hoek, dominee van de Baptistengemeente, vraagt zich af: "Waarom wil je zo graag de dood en allerlei andere ellendige dingen verheerlijken? En dat ook nog eens met veel jonge kinderen erbij." Op de deur van de kerk hangt een poster. Hierop staat eenzelfde soort vraag.



Heksenkring bij kerk

Het plan was om zaterdag en zondag een heksenkring met 'Halloweenfiguren' in de buurt van de kerk aan de Hoofdstraat neer te zetten. Maar vanwege de kritiek vanuit de kerk, komt deze nu tegenover theater De Tamboer.



Kees Raven, voorzitter van stichting Centrummanagement Hoogeveen, is gevraagd of de locatie van deze kring veranderd kon worden. "Er is een kleine groep met principiële bezwaren. Daarvoor gelasten we het feest niet af, maar we gaan ook niet bij ze op de stoep staan."



Rondzwalkende griezels

Dat het feest doorgaat, zal duidelijk te merken zijn in Hoogeveen. Iedereen die zich zaterdag of zondag in het centrum bevindt, zal ongetwijfeld rondzwalkende verklede Halloween-types tegenkomen. Ook komt er een tent te staan bij de Jonkheer de Jongestraat, waar liefhebbers naar hartenlust kunnen griezelen.



Afgelopen jaar was er in Het Podium een Halloween Teenage Party. Die zou dit jaar ook gehouden worden, maar is omgedoopt tot Teenage Party. Omdat er te weinig kaarten verkocht zijn in de voorverkoop, gaat dit feest niet door.