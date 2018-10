Deel dit artikel:













Heel Hooghalen heeft weer water [update] Het water spuit uit de grond in Hooghalen (foto: Jannie Joling) Een deel van de Laaghalerstraat staat onder water (foto: Jannie Joling)

Vijftien huishoudens in Hooghalen zaten tussen 18.00 en 22.00 uur zonder water. Aan de Laaghalerstraat in het dorp was een leiding gebroken. Inmiddels zijn de problemen opgelost.





Eerder op de dag vond er een explosie plaats aan de Laaghalerstraat in het dorp. "Het klinkt niet logisch dat dit er iets mee te maken heeft, maar ik kan het ook niet helemaal uitsluiten", aldus de woordvoerder.



Inwoners die zonder water zitten konden flessen water ophalen bij een bus van de WMD. "Het water spuit uit de grond", meldde een inwoner eerder op de avond. Volgens een woordvoerder van de WMD was er sprake van een spontane leidingbreuk. "De leiding moet worden opgegraven en dat kost enige tijd."