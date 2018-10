Deel dit artikel:













FC Emmen Rood Wit TV: De Drentse club is toe aan eerste thuiszege Bekijk hier de 12e uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - In aflevering 12 van FC Emmen Rood Wit TV blikken we vanzelfsprekend vooruit op het duel dat de Drentse club morgenavond speelt, op eigen veld tegen VVV-Venlo. Ook brengen we een bezoek aan de talentendagen van FC Emmen en is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van 'koffieDick kijken' met de hoofdtrainer.

"We zijn toe aan een zege", aldus Dick Lukkien. "Datzelfde geldt voor het publiek, waar ik overigens zeer tevreden over ben. Maar het zal niet gemakkelijk worden. VVV heeft een uitstekende ploeg. De club uit Venlo staat niet voor niets 5e. Bovendien zijn hun doelcijfers imposant. Slechts 9 goals tegen, waarvan vier tegen PSV. Dat zegt veel over hun kracht. Ze hoeven niet persé de bal om toch hun punten te pakken."



Scherpen niet ter discussie

De trainer gaat ook in op de keuze voor Kjell Scherpen onder de lat. De jonge doelman houdt het vertrouwen van zijn trainer.



Op zoek naar de nieuwe Anco Jansen

In deze herfstvakantie organiseert FC Emmen vijf talentendagen. De eredivisieclub verzorgt in Assen, Klazienaveen, Stadskanaal, Gramsbergen en de thuisstad een



Gratis naar FC Emmen?

